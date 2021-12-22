Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine, seri operasyonlar: 4 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:09 Son Güncelleme: 22.12.2021 11:18

Zehir tacirlerine, seri operasyonlar: 4 şüpheli tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Zehir tacirlerine, seri operasyonlar: 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik olarak İzmit ve Gebze İlçelerinde gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, almış olduğu duyum ve yapılan istihbar çalışmalar sonucu İzmit ve Gbeze İlçelerinde 4 farklı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 26 kilo 450 gram Eroin,107,60 gram Metamfetamin,14,15 gram Bonzai, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 8 kişi haklarında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zehir tacirlerine, seri operasyonlar: 4 şüpheli tutuklandı
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