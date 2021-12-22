Zehir tacirlerine, seri operasyonlar: 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, almış olduğu duyum ve yapılan istihbar çalışmalar sonucu İzmit ve Gbeze İlçelerinde 4 farklı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 26 kilo 450 gram Eroin,107,60 gram Metamfetamin,14,15 gram Bonzai, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 8 kişi haklarında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.