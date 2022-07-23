Zehir tacirlerine suçüstü

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sarıyer Orta Bayır Mahallesi'nde araçla uyuşturucu madde satışı yapan iki kişiyi yakaladı.
Uyuşturucu maddelerin satılarak piyasaya dağıtımının yapıldığı adreste 46 parça halinde satışa hazır vaziyette 63 gram Metamfetamin maddesi, üç parça halinde 793 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, iki baskı makinesi, zımba makinesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki cep telefonu ele geçirildi.