Zehir tacirlerine suçüstü... “Anahtar” süsü verilmiş…

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fındıklı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. "Açıktan Hırsızlık" ve "Kasten Yaralama" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 62 kaydı olan M.M.E., H.S. ve M.K. isimli üç kişi gözaltına alındı.
M.M.E.'nin üzerinden 5,1 gram uyuşturucu madde çıktı. Araç içerisinde yapılan detaylı aramalarda 17.3 gram uyuşturucu madde, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan ve "Anahtar" süsü verilmiş bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 105 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dört cep telefonu ele geçirildi.