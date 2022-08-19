Zehir tacirlerine suçüstü... “Anahtar” süsü verilmiş…

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fındıklı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. "Açıktan Hırsızlık" ve "Kasten Yaralama" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 62 kaydı olan M.M.E., H.S. ve M.K. isimli üç kişi gözaltına alındı.