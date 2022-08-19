Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine suçüstü... “Anahtar” süsü verilmiş…
Giriş Tarihi: 19.8.2022 09:24

Zehir tacirlerine suçüstü... “Anahtar” süsü verilmiş…

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; üç uyuşturucu madde satıcısını satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerde suçüstü yakaladı. “Anahtar” süsü verilmiş bir adet hassas terazi ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Zehir tacirlerine suçüstü... “Anahtar” süsü verilmiş…

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fındıklı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. "Açıktan Hırsızlık" ve "Kasten Yaralama" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 62 kaydı olan M.M.E., H.S. ve M.K. isimli üç kişi gözaltına alındı.

M.M.E.'nin üzerinden 5,1 gram uyuşturucu madde çıktı. Araç içerisinde yapılan detaylı aramalarda 17.3 gram uyuşturucu madde, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan ve "Anahtar" süsü verilmiş bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 105 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dört cep telefonu ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen üç şüpheliden M.K. serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler H.S. ve M.M.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir tacirlerine suçüstü... “Anahtar” süsü verilmiş…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA