Zehir tacirlerine suçüstü! Uyuşturucu ve silahla yakalandılar

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Molla Gürani ve Hırka-I Şerif Mahalleleri'nde yabancı uyruklu Y.A. ve W.R.'nin uyuşturucu madde satışı yaptıklarını tespit etti. Operasyonla gözaltına alınan iki uyuşturucu satıcısının adreslerinde yapılan aramalarda 136 uyuşturucu hap, dört farklı türde toplam 246 gram uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca, üç mermi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 dolar ile beş bin 435 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmalatı Ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.