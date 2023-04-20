Zehir tacirlerine suçüstü… Uyuşturucularla yakaladılar…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Mahmutbey Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile "Kasten Yaralama" başta olmak üzere farklı suçlardan kayıtları olan M.B. ve Ç.Ö. isimli iki suç ortağını operasyonla yakaladı.

Yapılan aramalarda saksılara dikili vaziyette beş adet Skunk maddesi, 75 gram Marihuana maddesi, bir ruhsatsız tabanca, şarjörün içerisinde altı mermi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli kimsayal ilaçlar ele geçirildi. M.B. tutuklandı. Suç ortağı ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.