Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine suçüstü… Uyuşturucularla yakaladılar…
Giriş Tarihi: 20.4.2023 09:33

Zehir tacirlerine suçüstü… Uyuşturucularla yakaladılar…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Zehir tacirlerine suçüstü… Uyuşturucularla yakaladılar…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Mahmutbey Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile "Kasten Yaralama" başta olmak üzere farklı suçlardan kayıtları olan M.B. ve Ç.Ö. isimli iki suç ortağını operasyonla yakaladı.

Yapılan aramalarda saksılara dikili vaziyette beş adet Skunk maddesi, 75 gram Marihuana maddesi, bir ruhsatsız tabanca, şarjörün içerisinde altı mermi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli kimsayal ilaçlar ele geçirildi. M.B. tutuklandı. Suç ortağı ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz
Numan Kurtulmuş'tan BAYKAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sözleri cehalet kokuyor
İnşaat şirketi sahibi Zehra’nın katili 1 ay sonra yakalandı
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden zehir zemberek sözlerle istifa etti
Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı
7'li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 7'li koalisyona tepki: Eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir tacirlerine suçüstü… Uyuşturucularla yakaladılar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA