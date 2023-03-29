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Giriş Tarihi: 29.3.2023 10:46

Zehir tacirlerini suçüstü yakaladılar

İstanbul’da iki uyuşturucu madde satıcısı, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Zehir tacirlerini suçüstü yakaladılar

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ataköy Mahallesi Strazburg Caddesi üzerinde şüphe üzerine E.K. isimli bir kişiyi durdurdu. Üzerinde 71,5 gram uyuşturucu madde ele geçirilen E.K., söz konusu uyuşturucu maddeyi Osmaniye Mahallesi'ndeki bir adresten temin ettiğini söyledi. Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda 35 gram Kokain maddesi, bin 975 dolar ve iki bin 305 lira para ele geçirildi. Üç suç kaydı bulunan S.O. isimli uyuşturucu madde satıcısı da yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen ikili tutuklandı.

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Zehir tacirlerini suçüstü yakaladılar
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