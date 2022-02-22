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Giriş Tarihi: 22.2.2022 13:06 Son Güncelleme: 22.2.2022 13:28

Zehir tacirlerinin korkulu rüyası Athena, yine es geçmedi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Zehir tacirlerinin korkulu rüyası Athena, yine es geçmedi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin narkotik köpeği Athena'nın katılımı ile yaptığı operasyonda 1 kilo kubar esrar ile 260 gram preslenmiş esrar ele geçirildi.

Kayseri'de bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Felahiye İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen F.K'nın evine baskın yaptı.

Zehir tacirlerinin korkulu rüyası Athena, yine es geçmedi | Video

Narkotik Madde Arama Köpeği Athena'nın da katıldığı baskında Athena'nın tepki verdiği evin çatısında arama yapıldı.

Kiremitleri kaldıran ekipler, 2 kavanoz ve küp içerisinde 1 kilo kubar esrar ve 260 gramda preslenmiş esrar maddesi ele geçirdi. 1 hassas terazinin de ele geçirildi operasyonda F.K, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.

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Zehir tacirlerinin korkulu rüyası Athena, yine es geçmedi
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