Zehir tacirlerinin korkulu rüyası Athena, yine es geçmedi

Kayseri'de bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Felahiye İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen F.K'nın evine baskın yaptı.
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Narkotik Madde Arama Köpeği Athena'nın da katıldığı baskında Athena'nın tepki verdiği evin çatısında arama yapıldı.
Kiremitleri kaldıran ekipler, 2 kavanoz ve küp içerisinde 1 kilo kubar esrar ve 260 gramda preslenmiş esrar maddesi ele geçirdi. 1 hassas terazinin de ele geçirildi operasyonda F.K, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.