Zehir tedavisinde yapay zekâ dönemi

Yapay zekâyla geliştirilen yeni proteinler, yılan zehrini etkisiz hale getirmede önemli bir başarı elde etti. Genellikle hayvanlardan elde edilen mevcut panzehirler, yüksek maliyet, düşük ve yan etki gibi problemler taşıyor. Daha etkili ve uygun fiyatlı alternatifler üretmeye çalışan bilim insanları önemli bir adıma imza attı. 2024 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimlerden Prof. Dr. David Baker liderliğindeki araştırmacılar, yapay zekâ kullanarak yılan zehrine bağlanıp bunu etkisiz hale getiren yeni proteinler üretti. Prof. Dr. Baker, 2003'ten beri doğada olmayan proteinler ürettiği için ödüle layık görülmüştü. Bulguları hakemli dergi Nature'da yayımlanan çalışmada üç parmaklı toksin denen protein grubuna odaklanıldı. Özellikle kobra, mamba ve mercan yılanı zehirlerindeki bu proteinler, mevcut panzehirlere karşı dirençli.