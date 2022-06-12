Zehir ticaretinin paralarıyla suçüstü yakalandılar… 2 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi

Kağıthane İlçesi'ne bağlı Çağlayan ve Harman Tepe Mahalleleri'nde uyuşturucu madde satışı yapan 4'ü yabancı uyruklu M.S.A., V.H., M.H. ve P.N. ile O.E. ve M.E. isimli toplam altı kişi; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Zehir ticaretinin paralarıyla suçüstü yakalandılar | Video

Operasyonda bir kilogram "Mariuhana" isimli uyuşturucu madde, 700 gram Kokain maddesi, 47.20 gram "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde, 38 adet uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş olan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, 59 mermi, uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan çok sayıda şeffaf kilitli poşet, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin 695 lira, 50 euro, 100 Kanada doları ve bin 74 dolar ele geçirildi.









Beş uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.