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Giriş Tarihi: 13.7.2022 11:09 Son Güncelleme: 13.7.2022 11:19

Zehir yuvalarında böyle yakalandılar…

İstanbul Narkotik Masası tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlarda 367 kilo 135 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu madde satıcılarının yakalandığı anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Zehir yuvalarında böyle yakalandılar…

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Esenler ve Ataşehir İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenledi. 13 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları ve uyuşturucu madde satıcılarının yakalandığı anlar polis kameralarına yansıdı. Operasyonlarda gözaltına alınan dokuz uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer dört uyuşturucu madde satıcısı ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

39 BİNİ AŞKIN UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda; 269 kilo 900 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde, 33 kilo 500 gram Eroin maddesi, 19 kilogram Kokain maddesi, 27 kilo 500 gram Skunk maddesi ve 38 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Temmuz ayında düzenlenen operasyonlar toplamında 367 kilo 135 gram uyuşturucu madde ve 39 bin 316 uyuşturucu hap ele geçirildiği, bin 355 şüphelinin gözaltına alındığı ve 136 uyuşturucu madde satıcısının tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

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Zehir yuvalarında böyle yakalandılar…
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