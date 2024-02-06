Zehir yuvasına baskın… 10 kilo 928 gram ele geçirdiler…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde bulunan ve uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese baskın düzenledi. 10 kilo 928 gram Eroin maddesi, 0,5 gram Esrar maddesi, sekiz uyuşturucu hap, uyuşturucu tartımında kullanılan bir hassas terazi, iki ruhsatsız tabanca, 28 mermi, bir pompalı bir tüfek, üç cep telefonu, beş bin lira nakit para ve uyuşturucu madde imalatı ve paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. M.E.E. (18) ve Y.E. (25) isimli iki kişi yakalandı ve "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yqpmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. M.E.E. tutuklandı. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.