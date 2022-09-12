Haberler Yaşam Haberleri Zehir yuvasında suçüstü
Giriş Tarihi: 12.9.2022 09:21

Zehir yuvasında suçüstü

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını üç kilogram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Zehir yuvasında suçüstü

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Demirkapı Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese düzenlenen operasyonla C.A. (28) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda iki kilo 888 gram Marihuana maddesi, 90 adet uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 445 lira vs 10 euro nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu" suçundan çok sayıda kaydı bulunan C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu! TV8 ile 11 Eylül 2022 Dün akşam MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu?
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
JGK Jandarma Uzman Erbaş alımı yapacak! 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden, nasıl başvurulur?
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
GSB personel alımı başvuruları ne zaman? e-Devlet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
CHP’li Başkan’dan aile şirketine kıyak! Bir rant skandalı daha ortaya çıktı
İOS 16 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek? İOS 16 özellikleri dikkatleri üzerine çekiyor! Apple tanıttı: İşte güncelleme alacak cihazlar
İBB'de taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı! "Ne yapıyorsun" dediğimde "masaj yapıyorum" dedi
CHP'li isimden skandal sözler! PKK'nın dilini kullandı: Açık açık bölücülük yaptı
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir yuvasında suçüstü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA