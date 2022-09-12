Zehir yuvasında suçüstü

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Demirkapı Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese düzenlenen operasyonla C.A. (28) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda iki kilo 888 gram Marihuana maddesi, 90 adet uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 445 lira vs 10 euro nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu" suçundan çok sayıda kaydı bulunan C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.