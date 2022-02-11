Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu gerçekleştirdi. Belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken 265 polisin görev aldığı operasyona İnsansız Hava Araçları (İHA), zırhlı araçlar, narkotik dedektör köpekler ile Polis Özel Harekât (PÖH) ekipleri de destek verdi.
Zehire şafak operasyonu, 18 kişi gözaltına alındı | Video
Şahinbey ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında zanlıların eve kurdukları güvenli kamera sistemi ile sokağı gözetleyerek polis baskınlarına karşı önlem aldığı tespit edilirken bir evde ise şüpheli uyuşturucuyu tuvalette imha ederken yakalandı. Uyuşturucu maddeyi lavaboya dökerek yok etmeye çalışan uyuşturucu tacirini PÖH ekipleri engelledi. Zanlının lavaboya dökmeye çalıştığı uyuşturucuya polis ekipleri el koydu.
Polis ekiplerinin baskın düzenlenen 30 ikamette gerçekleştirdiği aramalarda 3 kilo 600 gram esrar, 108 gram metamfetamin, 20 gram eroin,4 hassas terazi, pompalı tüfek, 30 kartuş, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 345 Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 30 şüpheli gözaltına alındı.