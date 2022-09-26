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Giriş Tarihi: 26.9.2022 09:49 Son Güncelleme: 26.9.2022 10:34

Zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti

Bolu’nun Gerede ilçesinde Halavet isimli jelatin fabrikasında arıtma vana odasına arka arkaya giren 3 işçi zehirlenerek hayatını kaybederken 1 işçi hastaneye kaldırıldı. Onları kurtarmak için havuza giren 3 itfaiye personeli de hastanede tedavi altına alındı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti

Bolu'nun Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen olayda; Halavet isimli jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol etmek için içeri giren işçilerden birisi dışarı çıkmayınca 3 işçi arka arkaya içeri girdi. İşçilerden odaya son giren Enes Kayış'ın baygın halde dışarı çıktığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vana odasında bulunan Mutlu Karataş Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz'i dışarı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede odadan çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Odada bulunan gazdan etkilenen işçi Enes Kayış ve 3 itfaiye eri ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Enes Kayış'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, itfaiye erlerinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan AFAD ekipleri odada yaptıkları ölçümlerde yüksek seviyede Hidrojen Sülfür, Amonyak ve Karbonmonoksit gazı tespit etti. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ölen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık olaya el koyarken, 3 işçinin ölümünde ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

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Zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti
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