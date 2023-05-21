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Giriş Tarihi: 21.5.2023

Zehirlenen annesinin emzirdiği bebek öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha, 6 aylık Uraz ve kızı Karya, dün sabah rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği tahmin edilen Uraz, kurtarılamadı. Durumu ağır olan Karya ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İnci Sandık ve oğlu Sezai Taha'nın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ailenin akşam yemeğinde tavuk yediği, birkaç gün önce de evi ilaçladığı öğrenildi.

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Zehirlenen annesinin emzirdiği bebek öldü
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