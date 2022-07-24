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Giriş Tarihi: 24.7.2022 15:04 Son Güncelleme: 24.7.2022 15:17

Zehirlenenlerin sayısı 130’a ulaştı, zehirli su kurbanı toprağa verildi

Bolu’nun Yuva Köyünde, oturan kayınpederini bayram nedeniyle ziyarete giden ve burada zehirlenen 49 yaşındaki Eyüp Ertem son yolculuğuna uğurlandı. Zehirlenenlerin sayısı ise 130’a ulaştı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Zehirlenenlerin sayısı 130’a ulaştı, zehirli su kurbanı toprağa verildi

Yuva Köyündeki zehirlenme olayları her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Rakamlar 130'a ulaşırken, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören Eyüp Ertem, tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. 3 çocuk babası Ertem, Hacı Nakkaş Camiinde kılınan öğle namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Bolu Vali Erken Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Haluk Saygılı, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile Ertem'in çok sayıda yakınları katıldı. Eşinin kaybetmenin üzüntüsünü yaşan Saadet Ertem, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

49 yaşında hayata gözlerini yuman Ertem'in çocukları Erdoğan, Eren ve Enes, kılınan cenaze namazının ardından babalarını son yolculuğuna uğurladılar. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, çok üzgün olduklarını belirterek, "Şu anda incelemeler devam ediyor. Kesin sonuçlar geldikten sonra doğruları konuşmamız gerekir. Eğer bir ihmal varsa sonuna kadar bunun peşinde olacağız. Ben bir hukukçuyum ve bu işin takipçisiyiz. Sorumlusunu bulup adalet önünde hesap vermesini isteriz. Ama şu an ortada bir şey yok. Şehir efsanelerine kimsenin inanmaması gerekir" dedi. Ertem'in cenazesi Şehitler Mezarlığında toprağa verildi.

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Zehirlenenlerin sayısı 130’a ulaştı, zehirli su kurbanı toprağa verildi
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