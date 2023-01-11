Zehirlenme nedeni arsenik çıktı

Bolu merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın son günü başlayan zehirlenme vakalarında çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. İlk belirlemelere göre ise 148 kişinin sudan zehirlendiği tespit edildi. Çaydurt Mahallesi'nde meydana gelen zehirlenme olayında 148 kişi zehirlenirken 1 kişi de hayatını kaybetti.23 Temmuz'da hayatını kaybeden 49 yaşındaki Eyüp Ertem'in otopsi raporu sonuçlandı. Adli Tıp Kurumu 8'inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Ertem'in kanında yüksek oranda arsenik maddesi olduğu ifade edildi. Rapora göre Ertem'in ölüm nedeninin arsenik karışmış kirli su kaynaklı olduğu ortaya çıktı.OLAYLA ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli süreç de sürüyor. Soruşturma kapsamında Köy Muhtarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Su ve Kanalizasyon işlerinden sorumlu birim yetkilisi ve Elektrik Teknikeri hakkında soruşturma izni verildi. Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli, konuyla yetkili kişiler için de soruşturma izni istendi. Personel ile ilgili soruşturma izni verilip verilmeyeceği Ankara Bölge İdare Mahkemesinin incelemesi sonrasında belli olacak. Soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görevli Adli Tıp Halk Sağlığı Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji alanlarında uzman profesörlerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyetin İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile ilgili soruşturma izninin verilip verilmeyeceğinin kesinleşmesinin ardından inceleme yapıp, kusur durumuna ilişkin rapor tutacağı ve iddianamenin bu rapora göre hazırlanacağı öğrenildi.ARSENIK, yer kabuğunun doğal bir bileşenidir ve havada, suda ve karada çevreye yaygın bir şekilde dağılmıştır. İnorganik formunda oldukça zehirlidir. Arsenik hemen hemen her yerde bulunur. Kayalar ve toprak yoluyla yeraltı sularına sızabilir ve böcek ilacı, ahşap koruyucuları ve tütünde kullanılır. Ayrıca volkanlar ve madencilik süreçleri ile çevreye salınır.