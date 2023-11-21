Zehirlenmelere dikkat! Bu havalarda sakın...



Ters rüzgarın olduğu günlerde gerekirse sobanın yakılmamasını belirten Şenyiğit, "Sadece lodosun etkili olduğu yerlerde değil, rüzgarın çok estiği veya ters estiği yerlerde tekrar soba dumanı içeriye girmesine bağlı olarak maalesef bu vakalarda bu tür durumlar olmaktadır. Normal tedbirlerle önlenebilecek bir durumdur. Mutlaka yatmadan önce sobanın tam söndürülmesi lazım. Çünkü eğer soba yanmaya devam ederse o zaman mevcut durumda gece yatan kişinin bunun farkında olmadığı için ters akıma bağlı olarak duman içeri birikmekte ve ölüme neden olmaktadır. Vatandaşlarımızın soba yakma durumu da önemli. Soba çok doldurulduğu zaman ve alttan yakılınca üste doğru mesafeyi aldığı için uzun süre yanmakta, ancak maalesef daha fazla karbonmonoksit üretilmektedir ve daha faza zehirlenmeye neden olmaktadır. Onun için kırsal kesimlerde soba yakmaya yakın yani saat 21.00 - 22.00 civarı mutlaka bunların göz ardı edilmemesi lazım" ifadelerinde bulundu.