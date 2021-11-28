Zehirlenmeye karşı mantar avı

Kocaeli'ndebulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, doğaseverlerin zehirlenmelere karşı bilinçlendirilmeleri amacıyla "Mantar Avı" düzenlendi. Etkinliğe 30 doğaseverin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak da katıldı. Hasır sepetlerle Ormanya'da yürüyüşe geçen katılımcılar, 20'ye yakın mantar türüne rastladı. 'Köy Göçüren' adlı zehirli mantar hakkında bilgi veren Bacak, "Her mantar yenir, bazıları yalnızca bir kez yenir. Mantarda şaka yoktur. 'Yüzde 99.9 eminim' diye bir şey yoktur. Yüzde 100 emin olmak gerekir, yoksa o mantar sizi öldürebilir" dedi. Doğaseverler daha sonra şef Naif Bagi'nin hazırladığı mantar yemeklerinin tadına baktı.