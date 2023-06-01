Zehirli saçma mermisi ile yavru köpeği öldürmüştü

İstanbul Sarıyer'de bulunan iş yerinde bir anne ve yavru köpeğini besleyen Volkan Tanju sabah işe geldiğinde Ice isimli yavru köpeğin yerinde olmadığını görmüştü. Köpekler sanayi sitesi içinde serbest gezdiği için ilk başta durumu önemsemeyen Tanju, yanına gelen çalışanının, "Ice yukarıdaki sokakta ölü bulunmuş" demesiyle yıkılmıştı.

ZEHİR SÜRÜLMÜŞ SAÇMA MERMİSİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Olay yerine giden Volkan Tanju, köpeği belediye ekipleri götürdüğü için göremedi. Ancak köpeği gören başka bir esnaf, "Araba çarpması gibi bir şey değil. Boynunda delik vardı" demişti. Bunun üzerine olay yerini gören güvenlik kameralarını inceleyen Tanju, maskeli ve şapkalı birinin köpeklere önce yiyecek verdiğini, sonrasında ise çantasından çıkardığı havalı tabancaya benzer ışıklı bir cisimle köpeğe ateş ettiğini görüldü. Volkan Tanju görüntüleri de alarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonucunda tespit edilen sanık Ali Can Ergür hakkında, "mala zarar verme" suçundan dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Ergür'ün lazer ışıklı, havalı tüfek ile nişan alarak köpekleri vurduğu, zehir sürülmüş saçma mermisinin isabet ettiği yavru köpeğin öldüğü anlatılmıştı.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA

Önceki celse duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Mütalaasında, sanığın üzerine altılı suçu mevcut deliller dâhilinde işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla hapis cezası talep etmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya taraf avukatlar katıldı. Sanık avukatı, ''Müvekkilim gece korktuğu için köpeklere lazer tutmuştur. Köpeğin ne zaman öldürüldüğü belli değildir. Yapılan aramalarda da suç teşkil edecek hiçbir alet bulunamamıştır'' diyerek beraatını talep etti.

ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Şikayetçinin avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Can Ergül'ün üzerine atılı 'Mala zarar verme' suçunu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 200 gün olmak üzere 8 bin lira adli para cezası verdi.