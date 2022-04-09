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Giriş Tarihi: 9.4.2022 10:25

Zehirlli bisiklet Jandarmaya takıldı! Bisiklet borularından uyuşturucu çıktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Zehirlli bisiklet Jandarmaya takıldı! Bisiklet borularından uyuşturucu çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri satan yabancı uyruklu bir şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelinin uyuşturucu dağıtımında kullandığı bisikletinde arama yapan ekipler; bisiklet borularına gizlenmiş vaziyette (10) fişek halinde bonzai, (8) adet ayrı ayrı paketlenmiş extasy hap ile bir miktar kokain ele geçirdi. Yakalanan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; yabancı uyruklu bir şahsın, temin ettiği uyuşturucu maddeleri sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin Eyüpsultan'da bulunan bir evde kaldığı ve uyuşturucu maddeleri bisikleti ile dağıttığı belirlendi.

BİSİKLET BORULARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Evin çevresinde operasyon için bekleyen Jandarma ekipleri, şüpheliyi bisikletiyle dağıtıma çıktığı esnada kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üstünde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Uyuşturucu maddelerin bisikletin içine gizlenmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, söz konusu bisikleti bağlantı yerlerinden sökmeye başladı. Bisikletin boruları arasına zulalanmış vaziyette (10) fişek halinde bonzai, (8) adet ayrı ayrı paketlenmiş extasy hap ile bir miktar kokain ele geçirdi. Yakalanan şahıs; ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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Zehirlli bisiklet Jandarmaya takıldı! Bisiklet borularından uyuşturucu çıktı
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