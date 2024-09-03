Zehra Barbak’ı öldürmüştü: O cani için istenen ceza açıklandı

Olay, 25 Aralık 2023'te saat 05.00 sıralarında Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Bir arkadaşıyla içki içip, evine giden Kayhan Barbak ile eşi Zehra Barbak 'kıskançlık' nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Kayhan Barbak, mutfaktan bıçak aldı. Barbak'ın 3 bıçak darbesiyle yaraladığı Zehra Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp, eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Barbak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Kayhan Barbak'ı suç aleti bıçak ile yakaladı. Barbak'ın ilk ifadesinde; cinayeti, 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söylediği kaydedildi. Zehra Barbak'ın cenazesi, ertesi gün Ulu Cami'de kılınan namazı sonrası toprağa verildi.