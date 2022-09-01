Zehra Bayır cinayetinde flaş gelişme! Eski sevgilisinin evinde kan izleri bulundu

Muğla Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır (18), kız kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için 3 ay önce çalışmaya başladı. İşletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.

Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu belirten Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen aralarında işyeri sahibi İ. İ. ile Ö. İ. ve garson Ü. K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zehra, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra Bayır'ın ölümünün, başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi. Otopsi raporunda ayrıca Bayır'ın baskı sonucu kaburga kemiklerinin kırıldığı bilgisi yer aldı.

EVİNDEKİ ARAMADA ORTAYA ÇIKTI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından mekanda çalışma yaptı. İncelemede, işletmedeki delillerin yok edilmesi için her yerin temizletildiği ortaya çıktı. İstihbarat ekipleri ayrıca karanlık odada özel ışık filtre sistemiyle görünür hale getirilen parmak izleri sayesinde şüphelileri belirledi. Olayla ilgili Zehra'nın eski sevgilisi İ.İ.'nin evinde yapılan aramada kanlı tişört ve ayakkabı bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilen eşyalardaki kan lekelerinin Zehra'ya ait olup, olmadığının inceleneceği bildirildi.