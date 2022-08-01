Zehra Bayır’ın ölümünde sır perdesi aralandı! Adli tıp raporunu açıkladı





İŞLETME SAHİPLERİ MEKANI GEÇİCİ OLARAK KAPATTI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., İlender İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlter kardeşler ve Ünal Karakülah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olayın yaşandığı eğlence mekanı ile Zehra'nın öldürülüp, atıldığı havuz DHA muhabirleri tarafından görüntüledi. İşletme sahiplerinin geçici olarak kapattığı mekanın kapısına asma kilit vurulduğu görüldü. Ayrıca jandarmanın olay yerine çektiği 'Girilmez' şeritlerinin de bölgede durduğu gözlendi.