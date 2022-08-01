‘Zehra oradaki insanların iyi olmadığını söylüyordu’

Türkiye Muğla'nın Milas ilçesinde öldürülen Zehra Bayır cinayetini konuşuyor. Kız kardeşinin tedavisi için 3 ay önce çalışmaya gittiği işletmenin sahipleri tarafından öldürülen Bayır'ın nişanlısı Ali Arpınar ilk kez SABAH'a konuştu. Karaman'da yaşayan Arpınar, mart ayında nişan yaptıklarını ancak bir ay sonra ayrıldıklarını söyledi. Görüşmeye devam ettiklerini belirten Arpınar, "Çalıştığı yerde durumu iyi değildi. Bazı konularda rahatsız olduğunu söylüyordu. Oradaki insanların iyi olmadığını söylemişti. Olaydan bir gece önce konuştuğumuzda 'Tekrar Konya'ya gelmeyi düşünüyorum' dedi. Öldürülmeden iki gün önce tekrar birleşme kararı aldıklarını da belirten Ali Arpınar, "Bu olay olmasaydı o gün buraya gelecekti ve büyüklerimize konuyu anlatacaktık" diye konuştu. Bu arada Adli Tıp Kurumu raporunda Zehra Bayır'ın başına sert bir cisimle vurularak öldüğü açıklandı.