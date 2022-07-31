Zehra’m sana nasıl kıydılar

Konya'nın Karapınar ilçesinde oturan Zehra Bayır, madde bağımlısı kardeşi M.B.'nin (16) tedavi masraflarını karşılamak için 3 ay önce Muğla'nın Milas ilçesine giderek çalışmaya başladı. Burada bir eğlence mekanında şarkıcılık yapan Bayır, iddiaya göre 24 Temmuz'da alacağını vermedikleri için tartıştığı işletme sahiplerince başına sert bir cisimle vurulup öldürüldü, cesedi de bahçedeki havuza atıldı. Zehra Bayır'ın cenazesi 26 Temmuz'da memleketi Konya'da defnedilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Kızı Zehra ile en son nisan ayında görüşen 4 çocuk babası Oğuzhan Bayır (47) SABAH'a konuştu. 4 yıl önce eşi Fadime Bayır'dan boşandığını ve kızlarının velayetlerinin annelerinde olduğunu belirten baba Bayır, "Zehra, daha önce Konya'da bir simitçide çalışıyordu, ayrılıp Muğla'ya gitmiş. Muğla'ya gittiğini de bu olay olduğunda duydum. Kardeşi biraz rahatsızdı. Kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için 3 ay önce gitmiş. Şeker hastası olduğum için, üzülürüm diye bana haber vermemiş. Para kazanıp kardeşini kurtarmak istemiş. Anne-babama, kardeşime bir faydam olur diye düşünmüş. O kadar güzel kalpliydi ki neler düşünmüş yavrum" dedi. Kızının sert bir cisimle başına vurulması sonucu öldürüldüğünü öğrendiğini ifade eden Bayır, "Balta ya da satırla vurmuşlar. Yalnız vurmadan önce çocuğu çok dövmüşler. Kemiklerinde kırıklar varmış. Öldürüp göle atmışlar. Benim Zehra'm artık geri gelmeyecek. Hem çalıştırıp hem de parasının üzerine kondular buda yetmezmiş gibi bir de canını aldılar" diye konuştu.Baba Bayır, "Zehra'm, 18 yaşında genç bir kızdı. Kimseye bir zararı yoktu. Zehra ne yaptı size? Namusunuza mı göz dikti, bir şey mi söyledi? O da bir insan. Burada hayvanlara kıyamıyoruz. Bir insanın canı, bu kadar ucuz değil. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Çocuklarımı çobanlık yaparak büyüttüm. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Artık Zehra'lar öldürülmesin, kadınlar öldürülmesin"diye konuştu. Kızının nişanlanıp, ayrıldığını daha sonra yeniden nişanlısı ile barıştığını aktaran Bayır, "Olay günü de 'Valizlerimi topladım. Bugün akşam biniyorum' demiş. Sonra onlardan alacağını mı istedi? Ne istedi? Cumartesi günü gece 03.00'de Zehra'yı arkadaşları ile birlikte eve getirmişler. Tekrar Zehra'yı bu öldüren kişi, 'Zehra benim telefonda bir şeyler var, bakıver' demiş. Bir şey konuşmuşlar, sonra da gitmişler. Zehra'nın telefonu zaten kapanmış o anda. Sonra da yanında çalışanlar, bir daha Zehra'dan haber alamamışlar" ifadelerini kullandı.