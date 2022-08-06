Zehra’mın katili en ağır cezayı alsın

Zehra Bayır, madde bağımlısı olan kız kardeşi Meryem'i tedavi ettirebilmek için 3 ay önce Muğla'nın Milas ilçesine gitti. Burada çalışmasının karşılığını alamayan Bayır, dövülerek ve başına sert bir cisim vurularak öldürüldü. Aile ise Konya'nın Karapınar ilçesinde taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.



'KIZIMIN KANI YERDE KALMASIN'

İlk kez SABAH'a konuşan anne Fadime Sağlam duygularını şu sözlerle anlattı: "O kadar çok canım açıyor ki bunu kelimelerle anlatamam. Tek isteğim benim ciğerim yandı başkalarının ciğeri yanmasın. Çocuğumun katillerini en ağır cezayı almasını istiyorum. Kızımın kanı yerde kalmasın" dedi.



SON SÖZÜ 'MERYEM'İ KURTARACAĞIM OLMUŞ'

Kızı Zehra ile olaydan 4 gün önce konuştuğunu anlatan anne Sağlam, "Muğla olduğunu biliyordum ama orada çalıştığını bana söylemedi. Bana fotoğraf filan atıyordu iyi olduğunu söylüyordu. Olaydan 4 gün önce konuştuğumuzda, "Arkadaşlarından duydum Meryem'in durumu kötüye gidiyormuş, Meryem'i tedavi ettirelim" dedi. 'Meryem'i tedavi ettirmek çok zor biliyorsun değil mi' dedim o da 'Biliyorum ama anne Meryem'in tedavi olması gerekiyor' dedi. Çalışayım, paramı kazanayım diye gitti ama kız kardeşini de tedavi ettirmek istiyordu. Son sözü de 'Meryem'i kurtaracağım' oldu" diye konuştu.



'BİZ BİR MELEĞİ TOPRAĞA VERDİK'

Zehra'nın çevresine hep yardımcı olduğu da sözlerine ekleyen Fadime Sağlam, "Zehra evin ablasıydı. Bana ve kardeşlerine çok düşkündü. Hep bizi, ailesini düşünürdü. Hayali hep beni iyi yerlere getirmekti. Anne, seni iyi yaşatacağım, seni çok güzel yerlere götüreceğim derdi. Kendisinden çok hep başkalarını düşünürdü. Nişanlısı Ali ile yeniden birleşeceğiz dedi. Gelince tekrar konuşacağız dedi. Ama olmadı. Zehra'm kalbiniz temizliği kimsede yoktu. Elinde az bir parası olsa ihtiyaç sahibi gördüğü zaman onun ihtiyaçlarını gideyim mi diye sorardı. Anne şunun başörtüsü yokmuş alıvereyim mi diye sorardı. Kızım aklımdan iki saniye olsun çıkmıyor. O meleği bu dünyadan kopardılar. Diğer çocuklarım için ayakta durmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



Anne Fadime Sağlam'ın kızından geriye nişanında birlikte çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı.