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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Zehra’nın kardeşi: Ablam için bu illetten kurtulacağım

Muğla’nın Milas ilçesinde kız kardeşini tedavisi için çalıştığı iş yeri sahipleri ve çalışanları tarafından öldürülen Zehra Bayır’ın (18) dileği yerine geliyor. Ankara’da tedavi altına alınan 16 yaşındaki Meryem’in tedavisini hemen başlandı. Ablası için başaracağını söyleyen Meryem, babasına, “Beni bu illetten kurtar. Zehra ablam gibi ölmek istemiyorum. Onun için bunu yeneceğim, ablam mezarında rahat uyuyacak” dediği öğrenildi.

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Zehra’nın kardeşi: Ablam için bu illetten kurtulacağım

Zehra Bayır, madde bağımlısı olan kız kardeşi Meryem'i tedavi ettirebilmek için 3 ay önce Muğla'nın Milas ilçesine gitti. Burada çalışmasının karşılığını alamayan Bayır, dövülerek ve başına sert bir cisim vurularak öldürüldü. Zehra Bayır'ın kız kardeşini tedavi ettirmek hayali ise yerine getirildi.

'ABLAM İÇİN KURTULMAK İSTİYORUM'

Ankara'ya götürülen genç Meryem burada hemen tedavi altına alındı. 1 ay kadar hastanede tedavi altında tutulacağı öğrenilen Meryem'in, 'ablam için bu illetten kurtulacağım, ablam mezarında rahat uyuyacak' dediği öğrenildi. Kızının tedavisini de iyiye doğru gittiğini belirten baba Oğuzhan Bayır, "Kızım bana 'Beni bu illetten kurtar. Zehra ablam gibi ölmek istemiyorum. Onun için bunu yeneceğim, ablam mezarında rahat uyuyacak' dedi. Şuan tedavi altında inşallah çok daha iyi olacak. Kızlarım arkadaşlarının kurbanı oldular. Ama bundan sonra çok daha iyi olacaklar. Çevremizdeki insanlarda Meryem'in iyi olması için çabalıyorlar" diye konuştu. Meryem'in 3 yıl kadar önce hap kullanarak uyuşturucuya başladığı ve giderek bağımlı hale geldiği öğrenildi.

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Zehra’nın kardeşi: Ablam için bu illetten kurtulacağım
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