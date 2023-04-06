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Giriş Tarihi: 6.4.2023 10:41 Son Güncelleme: 6.4.2023 11:05

Zehra’nın katili halen yakalanmadı...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 20 Mart tarihinde kurşunla katledilen iç mimar Zehra Çatal’ın katil zanlısı Yılmaz Fahrioğlu (45), yakalanamadı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Zehra’nın katili halen yakalanmadı...

Antalya'nın Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde 20 Mart tarihinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, iş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile kurşun yağdırdı.

Vücuduna 6 mermi isabet eden talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Cinayet zanlısı Yılmaz Fahrioğlu suç aleti silah ile birlikte kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayet masası ekipleri cinayet zanlısı Yılmaz Fahrioğlu'nun yakalanması için özel ekip kurdu.

Dedektifler Antalya ve Diyarbakır'da 3 haftalık aramalara cinayet zanlısının izine rastlayamadı.

Katil zanlısının yakalanması için 24 saat aralıksız operasyonların sürdüğünü belirten polis, "İğne deliğine de saklansa yakalayıp adli makamlara teslim edeceğiz. Polisten kaçış yok" diyerek yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.

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Zehra’nın katili halen yakalanmadı...
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