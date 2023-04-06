Zehra’nın katili halen yakalanmadı...

Antalya'nın Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde 20 Mart tarihinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, iş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile kurşun yağdırdı.
Vücuduna 6 mermi isabet eden talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Cinayet zanlısı Yılmaz Fahrioğlu suç aleti silah ile birlikte kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi.
Dedektifler Antalya ve Diyarbakır'da 3 haftalık aramalara cinayet zanlısının izine rastlayamadı.
Katil zanlısının yakalanması için 24 saat aralıksız operasyonların sürdüğünü belirten polis, "İğne deliğine de saklansa yakalayıp adli makamlara teslim edeceğiz. Polisten kaçış yok" diyerek yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.