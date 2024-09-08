Zehra’nın katili mahkemede de olay anını hatırlamadığını öne sürdü!

Korkunç olay, 25 Aralık 2023'te saat 05.00 sıralarında Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Bir arkadaşıyla içki içip, evine giden Kayhan Barbak ile eşi Zehra Barbak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kayhan Barbak, mutfaktan aldığı bıçakla Zehra Bardak'ı 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Zehra Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Barbak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Kayhan Barbak'ı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. İfadesinde cinayeti, 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söyleyen Kayhan Barbak, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kayhan Barbak, savcılıktaki ifadesinde tartıştıklarını, çok alkollü olduğu için bıçak aldığını ancak eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. Barbak ayrıca ifadesinde, balkondan eşinin arkasından baktığını, dayısının evinin yakın oluşu nedeniyle oraya gittiğini düşündüğünü, tartışmalarına uyanan çocuğunu ise uyutmaya çalıştığını hatırladığını iddia etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Kayhan Barbak hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Kayhan Barbak, İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Barbak, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tarafların avukatları, Zehra Barbak'ı annesi Naime Özkan ve yakınları ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de duruşmadaki yerini aldı. Duruşmadaki savunmasında Kayhan Barbak, kayınvalidesinin eşi Rafet Özkan'ı suçlayıp aralarının bu kişi yüzünden bozulduğunu öne sürdü.

Bipolar bozukluk yaşadığını ve çeşitli ilaçlar kullandığını söyleyen sanık Kayhan Barbak, "Eşimin annesi Naime çocuğumuza bakıyordu. Rafet ile evlenmelerinden sonra aramız bozulmaya başladı. Rafet, bizi ayırmaya çalıştı. Eşime mesaj attım 'Size da bakarım' diye. Sonraki süreçte ayrılmak istiyordum. Zehra ise ayrılmak istemiyordu. Bıçaklama anını ise hatırlamıyorum. İlaç kullanıyorum. Bipolar bozukluk teşhisim var" ifadelerini kullandı.

Zehra Barbak'ın duruşmada söz verilen annesi Naime Özkan ise "Kayhan Barbak, savunmasında yalan söylüyor. Bir dönem kaza geçirip yürüyemez hale gelince evimizde eşim Rafet ile Kayhan Barbak'a baktık. Şikayetçiyim" dedi. Duruşma savcısı, sanığın tutuklu yargılanmasını devam edilmesini istedi. Sanık Barbak, mütalaayı kabul etmeyip tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmada salonda hazır bulundurulmasına ve tanıkların dinlenmesine karar verip duruşmayı erteledi.