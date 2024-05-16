Zehra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

24 Temmuz 2022 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Zehra, çalıştığı eğlenme mekanında katledildi, cesedi ise havuza atıldı.

Muğla Milas'ta 2022 yaz aylarında Konya'dan gelen Zehra Bayır (18), kız kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalışmaya başladı. Bayır, bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre; işletme sahipleri, Bayır'a toplu para vereceklerini belirterek, hiç ödeme yapmadı.

Bayır ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Bu sırada sert cisim ile başına vurulan Bayır, mekanın bahçesindeki havuza atıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası işletmenin ortakları İlimder İlter (25), Ömer İlter (46), garson Ünal Karakülah, Hatice K. (20), Taner K. (28) ve Milas Adliyesi'nde görevli katip Ahmet G. (42) gözaltına alındı. İlter kardeşler ile Karakülah tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KATİLE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianamede; İlter kardeşler hakkında 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi.

'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan Ünal Karakülah'a da 10 yıla kadar hapis; Ahmet G.'ye 15 yıla kadar hapis, Hatice K. ve Taner K.'ye ise 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen karar duruşmasında sanık İlimter İlter, kadını kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.