Zehra’nın katilleri ağır cezada yargılanacak

Muğla Milas'a geçen yaz gelen Zehra Bayır (18), kız kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalışmaya başladı. İşletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.
Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu belirten Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayır'ın öldürülmesi ile ilgili hazırlanan fezleke Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Fezlekede Zehra Bayır'ın 24 Temmuz tarihinde gece saat 03.43 ila 15.45 saatleri arasında öldüğü belirtildi. Şüphelilerin kullanımlarında olduğu değerlendirilen araçlara ait plaka tanıma sistemi (PTS) ve şüphelilerin olay saatinde bulundukları yeri gösteren baz bilgilerini de gösteren HTS kayıtlarının mevcut olduğu ve dosyaya işlendi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke şüpheliler hakkında yargılama yapmaya yetkili Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılması gerektiği kanaati ile gönderildi.