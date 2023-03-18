Haberler Yaşam Haberleri Zehra’nın katilleri ağır cezada yargılanacak
Giriş Tarihi: 18.3.2023 14:11 Son Güncelleme: 18.3.2023 14:31

Zehra’nın katilleri ağır cezada yargılanacak

Milas’ta geçen yaz işe girdiği gece kulübünde vahşice katledilen 18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetinin fezleke dosyası kamu davası açılması için Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Zehra’nın katilleri ağır cezada yargılanacak

Muğla Milas'a geçen yaz gelen Zehra Bayır (18), kız kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalışmaya başladı. İşletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.

Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu belirten Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Genç kızın ölümüyle ilgili olarak İlimder İlter, Ömer İlter ve Ünal Karakülah 'Kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' iddiası ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayır'ın öldürülmesi ile ilgili hazırlanan fezleke Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Fezlekede Zehra Bayır'ın 24 Temmuz tarihinde gece saat 03.43 ila 15.45 saatleri arasında öldüğü belirtildi. Şüphelilerin kullanımlarında olduğu değerlendirilen araçlara ait plaka tanıma sistemi (PTS) ve şüphelilerin olay saatinde bulundukları yeri gösteren baz bilgilerini de gösteren HTS kayıtlarının mevcut olduğu ve dosyaya işlendi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke şüpheliler hakkında yargılama yapmaya yetkili Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılması gerektiği kanaati ile gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zehra’nın katilleri ağır cezada yargılanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA