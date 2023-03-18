Zehra’nın katilleri ağır cezada yargılanacak

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayır'ın öldürülmesi ile ilgili hazırlanan fezleke Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Fezlekede Zehra Bayır'ın 24 Temmuz tarihinde gece saat 03.43 ila 15.45 saatleri arasında öldüğü belirtildi. Şüphelilerin kullanımlarında olduğu değerlendirilen araçlara ait plaka tanıma sistemi (PTS) ve şüphelilerin olay saatinde bulundukları yeri gösteren baz bilgilerini de gösteren HTS kayıtlarının mevcut olduğu ve dosyaya işlendi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke şüpheliler hakkında yargılama yapmaya yetkili Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılması gerektiği kanaati ile gönderildi.