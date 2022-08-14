Zehra’nın öldürüldüğü mekan mühürlendi

Muğla Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır (18), kız kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için 3 ay önce çalışmaya başladı. İşletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.

Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu belirten Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.

Zehra, memleketi Konya'da toprağa verilirken olayla ilgili 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın yaşandığı mekan jandarma ve zabıta ekiplerince mühürlendi. Milas Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Muğla'nın Milas ilçesinde Jandarma ve Zabıta Ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Bu kapsamda iddiaya göre taciz ve şiddet olaylarının yaşandığı mekanlar Zabıta ekiplerince mühürlenerek ruhsatları iptal edildi."