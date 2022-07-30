Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da korkunç olay: Zehra’yı katledip gölete attılar
Giriş Tarihi: 30.7.2022 13:54 Son Güncelleme: 30.7.2022 14:25

Muğla'da korkunç olay: Zehra’yı katledip gölete attılar

Milas’ta bir eğlence mekanının yapay göletinde 18 yaşındaki Zehra Bayır ölü bulundu. Bayır’ın öldürüldükten sonra gölete atıldığı öğrenildi. Örtbas edilmeye çalışılan cinayetle ilgili işyeri sahibi İ.İ.’nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da korkunç olay: Zehra’yı katledip gölete attılar

Muğla Milas'ın Selimiye Mahallesi'nde, bir eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen 18 yaşındaki Zehra Bayır, mekandaki yapay gölette hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA GÖLETE ATILMIŞ

Cinayet olduğu değerlendirilen olayın örtbas edilmeye çalışıldı. Kesici aletle başına darbe alan Zehra'nın öldürüldükten sonra, gölete atıldığı iddia edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildikten sonra Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Konya'da toprağa verildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen aralarında işyeri sahibi İ.İ. ile Ü.K. Ö.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Muğla'da korkunç olay: Zehra’yı katledip gölete attılar
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