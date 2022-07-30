Muğla’da korkunç olay: Zehra’yı katledip gölete attılar

Muğla Milas'ın Selimiye Mahallesi'nde, bir eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen 18 yaşındaki Zehra Bayır, mekandaki yapay gölette hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA GÖLETE ATILMIŞ
Cinayet olduğu değerlendirilen olayın örtbas edilmeye çalışıldı. Kesici aletle başına darbe alan Zehra'nın öldürüldükten sonra, gölete atıldığı iddia edildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildikten sonra Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Konya'da toprağa verildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen aralarında işyeri sahibi İ.İ. ile Ü.K. Ö.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.