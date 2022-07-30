Muğla’da korkunç olay: Zehra’yı katledip gölete attılar

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildikten sonra Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Konya'da toprağa verildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen aralarında işyeri sahibi İ.İ. ile Ü.K. Ö.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.