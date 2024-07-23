Zekâ Oyunları Şampiyonası’nda 4 madalya kazandı

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zekâ oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah Alıcıoğlu, Çekya Open 2024 Dünya Zekâ Oyunları Şampiyonası'ndan 2 birincilik ve 2 üçüncülükle döndü. Çekya'nın Pardubice şehrinde 12-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Çekya Open 2024 Dünya Zekâ Oyunları Şampiyonası'na katılan Mihrimah, gençler Türk mangalası ve gençler bestemşe kategorilerinde şampiyon, kadınlar Türk mangalası ile kadınlar dokuz kumalak kategorilerinde ise üçüncü oldu. Mihrimah, Zekâ Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya İl Temsilcisi olan annesi Canan Alıcıoğlu tarafından verilen eğitim ile mangala ve bestemşede 3 yıl içinde dünya şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonadaki en küçük yarışmacı olduğunu belirten Mihrimah, "Bu oyunları 6 yaşındayken öğrendim. Rakiplerim yaşça büyüktü. Birinci olduğum için çok mutluyum" dedi.