Zemheri soğukları başladı 40 gün sürecek, lapa lapa kar yağacak

Halk arasında kara kış olarak bilinen zemheri soğukları etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hızla düşecek, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı beklenirken ayaz ve don etkisini artıracak. 40 gün sürecek zemheri soğuklarının 30 Ocak'a kadar etkili olması beklenirken, uzmanlar bu süreçte ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı haftalık hava durumu raporuna göre, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşecek.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Zemheriyle birlikte İstanbul'da da soğuk hava etkisini artıracak. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte kentte yılbaşına yakın kar yağışı ihtimali güçlenirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.