Zemin çöktü genç kız alt kata düştü

Fatih'te 5 katlı binanın en üst katının banyo zemini kısmen çöktü, evin genç kızı moloz yığınıyla birlikte alt kata düştü. Olay, dün saat 20.40 sıralarında Nişanca Mahallesi, Alişan Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı öğrenilen 5 katlı binanın en üst katının banyo zemini büyük bir gürültüyle alt kata çöktü. Olay sırasında banyoda bulunan 15 yaşındaki Eda Maden de moloz yığınıyla birlikte alt kata düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.Binada yapılan incelemelerin ardından 5 katlı bina ve bitişiğindeki 2 binadan 35 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken kısmi çökmeye ilişkin inceleme başlatıldı. Eda Maden'in babası Musa Maden, kızının banyoya girdiğini anlatarak ''Banyoya girdikten sonra bir kıyamet, gürültü koptu. Sonra baktım kızım aşağıya düşmüş. Ne olduğunu bilmiyorum, bina yıkılıyor zannettim, atladım kızımı aldım. 2-3 gün öncesinde de söyledik zaten, 'Tuvaletle ilgili bir sıkıntı var, bunu halledin.' dedik, 'Tamam hallederiz.' dediler. En sonunda başımıza bu geldi'' diye konuştu.