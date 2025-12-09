Haberler Yaşam Haberleri Zeray Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Zeray GYO halka arz kaç lot verir?
Borsa İstanbul'da yatırımcıların beklediği halka arzlardan biri olan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY), talep toplama tarihleri ve detayları ile gündemde. Şirketin Borsa kodu, halka arz fiyatı ve bireysel yatırımcılara olası dağıtım miktarları netleşti. Peki, Zeray Gayrimenkul halka arz ne zaman, ne kadar ve Zeray GYO kaç lot verir? İşte tüm merak edilenler!

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Borsa İstanbul'da işlem görmek için yatırımcılardan talep toplamaya hazırlanıyor. Halka arz, yatırımcıların Zeray GYO halka arz ne zaman ve ne kadar sorularıyla takip ediliyor. ZERGY kodlu hisselerin Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor.

ZERAY GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Zeray GYO talep toplama işlemleri 3 gün sürecek. Başvurular, belirtilen tarihlerde 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılabilecek:

  • 10 Aralık 2025
  • 11 Aralık 2025
  • 12 Aralık 2025

Halka Arz Fiyatı: 13 TL

Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit Dağıtım

Katılım Endeksi: Uygun

Borsa Kodu: ZERGY (Yıldız Pazar'da işlem görecektir.)

Toplam Lot (Pay) Sayısı: 156.800.000 Lot

Halka Arz Büyüklüğü: 2 Milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %20,05

ZERAY GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 150 Bin katılım ~ 523 Lot (6799 TL).

- 250 Bin katılım ~ 313 Lot (4069 TL).

- 350 Bin katılım ~ 225 Lot (2925 TL).

- 500 Bin katılım ~ 157 Lot (2041 TL).

- 700 Bin katılım ~ 112 Lot (1456 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (936 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 49 Lot (637 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (468 TL).

