Zevye Mezarlığı’nda şaşkınlık yaratan olay! Mezardan ses geldiği iddiasıyla mezar açıldı

9 Nisan 2025'te hayatını kaybeden 63 yaşındaki Naif Sepet, ailesi tarafından Zevye Mezarlığı'na defnedildi. Ancak defin işleminden bir gün sonra mezarı ziyaret eden yakınları, mezardan ses geldiğini öne sürerek yetkililere başvurdu.

Ailenin talebi üzerine 10 Nisan'da mezar resmi yetkililer tarafından açıldı ve Naif Sepet'in naaşı incelendi. Yapılan kontrolde herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmaması üzerine mezar yeniden kapatıldı.

Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, mezardan ses geldiği yönündeki iddia kentte kısa sürede yayıldı ve vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.