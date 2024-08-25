Zeynep artık çubuk kraker yiyebilecek

Bursa'da kuzen olan Songül ile Erkan Kanbay, 23 yıl önce evlendi. Çiftin ayrı tarihlerde dünyaya gelen 3 çocuğu, doğduktan birkaç gün sonra karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kanbay çifti, dünyaya gelen çocuklarına Muhammed Efe (18), Miraç Ege (14) ve Eren (13) ismini verdi. Çiftin 2020 yılında da bir kızları daha dünyaya geldi. Zeynep adı verilen çocuğa doğuştan, daha önce ölen kardeşleri gibi karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Sadece mama ile beslenen Zeynep'in yaşaması için doktorlar 'Çok zor' dedi. Durumu sürekli kötüye giden Zeynep Kanbay için beklenen karaciğer, İstanbul'da düştüğü havuzda boğulan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 1.5 yaşındaki bebeğin organlarının, ailesi tarafından bağışlanmasıyla geldi.İstanbul'dan kara yolu ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen karaciğer, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya ile 30 kişilik ekibi 6 saat süren başarılı operasyonuyla Zeynep'e nakil edildi. Hastanede, bağışıklık sisteminin korunması için özel bir odada özel olarak bakılan Zeynep Kanbay'ın durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Songül Kanbay da parka getirdiği kızı Zeynep'in yolda görüp istedikleri yiyecekleri alamamasının acısını yıllarca ağlayarak yaşadığını söyledi. Kızının kendisinden sürekli olarak çubuk kraker istediğini belirten Songül Kanbay, "Kızım, yolda gördüğü çubuk krakeri istiyordu. Ben de kendisine yediremiyordum, poşetini veriyordum. Zeynep onunla yetiniyordu. Bu ameliyattan sonra çocuğum herkes gibi sağlıklı olacak. Çok özendiği 5 liralık krakeri alıp, ona yedirebileceğim. Bu hayalim gerçek olacak" dedi. DHA