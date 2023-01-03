Zeynep doğum gününde 8 kişiye can ve ışık oldu

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Zeynep Fidancı'nın babası Hamza Fidancı, hüznü ve sevinci aynı anda yaşadıklarını belirterek, "Kızını doğum gününde 8 kişiye can ve ışık oldu. Kızımız melek gibi bir çocuktu. Gelişi çok güzeldi, gidişi de ona yakışır bir şekilde güzel oldu" dedi.

Kızının baş ağrısı şikayeti ile gittikleri iki hastaneden geri çevrildiğini de belirten acılı baba, iki hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızına biyonik bacak takılması konusunda ABD'deki bir üniversite hastane ile görüşmeler yaptıklarını da belirten acılı baba, "Kızımın iyileşmesi için eşim ve ben hep mücadele ettik. Eşim 14 yıl boyunca 'Kızım gece uyanır benden bir şey ister duyamam' diye hep bebek yatağının yanında yerde uyudu" diye konuştu.