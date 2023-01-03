Zeynep doğum gününde 8 kişiye can ve ışık oldu

Antalya'da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Zeynep Sükeyna Fidancı'nın babası Hamza ve annesi Feride Elif tarafından organları doğum gününde bağışlandı. Zeynep Fidancı'nın kalbi, Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kalp nakli bekleyen 14 yaşındaki erkek hastaya, akciğeri ise 16 yaşındaki genç çocuğa nakledildi. Fidancı'nın bir böbreği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, Konya'dan gelen 6 yaşındaki kız çocuğuna ve Gaziantep'ten gelen 6 yaşındaki erkek çocuğa takıldı. Fidancı'nın korneaları da iki hastaya ışık, pankreası da acil organ bekleyen hastaya nakledildi.
14 YIL MÜCADELE ETTİLER
Antalya'da diş teknisyeni baba Hamza ve sınıf öğretmeni anne Feride Elif çiftinin doğuştan engelli kızlarının sağlığına kavuşması için doğduğu günden itibaren mücadele etti. Anne kızına bakıp büyütmek için mesleğini hiç yapmadı. Bütün hayatını kızının eğitimi ve sağlığına kavuşmasına verdi. Baba da okula gidemeyen kızı için özel öğretmen tutarak kızının 7'ınci sınıfa kadar takdirle geçmesini sağladı.
ÖZEL HASTANEDE AMELİYAT OLDU
Baba Hamza Fidancı kızı Zeyneb'in iyileşmesi için arabasını sattı. 10 Kasım tarihinde İstanbul'da özel bir hastanede omurilik ameliyatı yaptırdı. Zeynep ameliyat sonrası ilk kez bacaklarını hissetti. Fidancı ailesi İstanbul'dan Antalya'ya büyük hayal ve umutlarla döndü. Anne ve baba sevinç gözyaşlarına boğuldu. Ameliyat sonrası Zeynep doktoruna internetten teşekkür etti.
İKİ HASTANEDEN GERİ ÇEVRİDİ
Baba Hamza Fidancı kızının Zeynep'i 22 Aralık akşamı şiddetli baş ağrısı nedeni ile hastaneye götürdüğünü söyleyen acılı baba, "Özel hastanede doktor tahlil isteyerek bizi eve gönderdi. 23 Aralık akşamı özel hastaneden eve geldikten sonra saat 21:20'de kızımın kalbi durdu" dedi.
56 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI
Baba Hamza Fidancı kızı Zeynep'in kalbinin durması üzerine site içindeki komşuları doktordan yardım istediklerini söyledi. Bu sırada 112 acil çağrı merkezinden sağlık ekibi de talep ettiklerini belirten baba Fidancı, "Doktor komşumuz Zeynep'e 56 dakika kalp masajı yaptı. Kızımın kalbi yeniden çalıştı. Ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdık. Hemen ameliyat ettiler. 8 gün yoğun bakımda kaldı. 30 Aralıkta beyin ölümü gerçekleşti. Kızım geri gelmeyecekti. Ancak bağışladığım organları başka canları geri getirecekti. Hemen organlarını bağışladım" dedi.
DOĞUM GÜNÜNDE CAN OLDU
Zeynep Fidancı'nın bağışlanan organları 31 Aralık günü doğum gününde alındı. Baba Hamza Fidancı kızından alınan organların tamamını çocuk hastalara nakledilmesini istedi. Sağlık Bakanlığı Koordinatörleri Fidancı ailesinin bu isteği doğrultusunda acil organ bekleyen çocukları Türkiye genelinde tek tek belirledi. Zeynep'in kalbi, Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kalp nakli bekleyen 14 yaşındaki erkek hastaya, akciğeri ise aynı hastanede bulunan 16 yaşındaki genç çocuğa nakledildi. Bir böbreği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Konya'dan gelen 6 yaşındaki kız çocuğuna ve diğer böbreği Gaziantep'ten gelen 6 yaşındaki erkek çocuğa takıldı. Fidancı'nın korneaları da iki çocuk hastaya ışık, pankreası da acil organ bekleyen hastaya nakledildi. Böylece Zeynep'in bağışlanan organları doğum gününde 8 çocuk hastaya can ve ışık oldu.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Zeynep Fidancı'nın babası Hamza Fidancı, hüznü ve sevinci aynı anda yaşadıklarını belirterek, "Kızını doğum gününde 8 kişiye can ve ışık oldu. Kızımız melek gibi bir çocuktu. Gelişi çok güzeldi, gidişi de ona yakışır bir şekilde güzel oldu" dedi.
Kızının baş ağrısı şikayeti ile gittikleri iki hastaneden geri çevrildiğini de belirten acılı baba, iki hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızına biyonik bacak takılması konusunda ABD'deki bir üniversite hastane ile görüşmeler yaptıklarını da belirten acılı baba, "Kızımın iyileşmesi için eşim ve ben hep mücadele ettik. Eşim 14 yıl boyunca 'Kızım gece uyanır benden bir şey ister duyamam' diye hep bebek yatağının yanında yerde uyudu" diye konuştu.
BİYONİK BACAK TAKACAKTIK
Baba Hamza Fidancı kızı Zeynep'e biyonik bacak takılması için ABD'de Stanford Üniversitesi' ile uzun süredir görüştüklerini ancak ömrünün yetmediğini söyledi. Zeynep'in en büyük hayallerinden birinin de Güney Kore'yi görmek olduğunu da belirten baba Fidancı, "Kızım ile hayallerimiz vardı. O çok zeki ve algıları yüksek bir çocuktu. Melek oldu" diye konuştu.