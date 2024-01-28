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Giriş Tarihi: 28.1.2024 11:11 Son Güncelleme: 28.1.2024 11:16

Zeynep Ece’nin DNA sonucu pazartesi belli olacak

Antalya'da motokurye Zeynel Boyacı (33) tarafından geçtiğimiz 13 Ağustos tarihinde dövülerek öldürülen Zeynep Ece Aksay’ın (26), DNA test sonuçları Pazartesi günü belli olduktan sonra cenaze aileye teslim edilecek.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Zeynep Ece’nin DNA sonucu pazartesi belli olacak

Kuaförlük yapan Zeynep Ece, ablası İlkay Boyacı'yı görmeye gittiği evde eniştesi Zeynep Boyacı tarafından dövülerek öldürüldü. Ardından kail zanlısı Boyacı, baldızını battaniyeye sarararak evde sakladı. Ardından bir gün sonra kiraladığı araç ile battaniyeye sarılı cenazeyi Aksu ilçesi Kundu bölgesinde bir tarlaya gömdü. Hiçbir şey olmamış gibi eve geri gelerek hayatına devam etti.

'BİRİ İLE KAÇTI'

Baba Mustafa Aksay eve gelmeyen kızını Zeynel Boyacı'ya sorduğunda ise, "Birisi ile kaçtı. Birkaç güne kalmaz geri döner merak etmeyin" cevabını verdi. Baba 15 Ağustos tarihinde Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak kızının kayıp olduğunu ve hayatından şüphe ettiğini söyledi. Ancak Zeynep Ece'nin öldürüldüğü ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın 'Tatlı Sert' programında yaşanan itiraflar sonrasında geldi.

İKİ CESET AYNI TARLAYA GÖMÜLMÜŞ

Zeynel Boyacı'nın 20 Aralık 2023 tarihinde motokurye arkadaşı Ali Diken'i (32), öldürüp aynı araziye gömdüğünü söyledi. Tarlada yapılan kazıda önce Ali Diken'nin cenazesi gömüldüğü alandan çıkartıldı. Adından Zeynep Ece'nin battaniyeye sarılı ve tanınmaz haldeki cenazesi çıkartılarak Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ali Diken'nin cenazesi vücut bütünlüğü bozulmadığı için aileye teslim edildi. Zeynep Ece'nin ise DNA test sonucu beklenmesine karar verildi.

DEDESİNİN YANINA GÖMÜLECEK

Acılı baba Mustafa Aksay hayatını baharında cinayete kurban giden kızı Zeynep Ece'nin DNA test sonucunun ardından Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyledi. Baba Mustafa Aksay kızının katili Zeynel Boyacı'dan şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı alması için hukuk ve adalet önünde mücadele edeceğini söyledi. İki kişiyi kasten öldürmeden adliyeye sevk edilen Zeynel Boyacı geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı.

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Zeynep Ece’nin DNA sonucu pazartesi belli olacak
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