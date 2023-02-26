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Giriş Tarihi: 26.2.2023 11:29 Son Güncelleme: 26.2.2023 11:49

Zeynep Eylül babasına yaptığı resimle gönülleri ısıttı

Ankara Altındağ Belediyesinde çalışan 37 yaşındaki Sefa Yoncalık, deprem bölgesinde göreve gelirken 6.5 yaşındaki kızı Zeynep Eylül’ün kendisine yaptığı resmide yanında götürdü.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Zeynep Eylül babasına yaptığı resimle gönülleri ısıttı

Kahramanmaraş'da meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan asrın felaketinde devlet tüm ekipleri ile seferber oldu.

Türkiye'nin birçok yerinden belediye ekipleri de deprem bölgelerinde görevlendirilip, canla başla çalışıyor. Ankara Altındağ Belediyesi de temizlik personelinden kepçe operatörüne, kamyon şoförüne kadar birçok ekiple sahada yoğun mesai harcıyor. Mesai harcayanlardan birisi de evli ve 3 çocuk babası Sefa Yoncalık. Deprem bölgesine gelmeden önce eşini arayıp, deprem bölgesine gideceğini ve çanta hazırlamasını isteyen Yoncalık'ın küçük kızı Zeynep Eylül'de babasına bir resim yaptı.

Üzerinde 'Kahraman ve arkadaşları' yazan resmi alan baba Yoncalık, kullandığı kamyonun önüne astığı resimle günlerdir deprem bölgesinde hayat kurtarmak için mücadele veriyor.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Resmin hikayesini SABAH'a anlatan Sefa Yoncalık, "Deprem bölgesine gideceğimiz söylendi. Evi arayıp çanta hazırlanması gerektiğini söyledim. Kızımda annesine ne oldu diye sormuş. Annesi de baban Kahramanmaraş'a deprem bölgesine gidecek demiş. Kızım da 'Kahramanmaraş'a kahramanlar gider, ben bir resim yapayım yanında götürüp, camına assın' demiş. Kızım resmi bana verince çok duygulandı. Buraya gelip, o küçük çocukları da görünce gözyaşlarımı tutamadım. Kendi çocuklarımı düşündüm. Küçük ama kocaman bir yüreği var. Resmi kamyona yapıştırıp öyle çalışıyorum. Yolda görenler beni durdurup resmin hikayesini soruyorlar. Buradaki görevim bitinceye kadar o resim kamyonun üzerinde duracak" dedi.

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Zeynep Eylül babasına yaptığı resimle gönülleri ısıttı
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