Zeynep Koyun’u katletmişti! Detaylar ortaya çıktı: Çocuk oyuncağı mı!

'ÇOCUK OYUNCAĞI MI?'

Aksaray kent merkezinde yaşayan Bilal Gıvanç'ın 1 yıl önce yeniden evlendiği, bayram tatili nedeniyle, ilçedeki babası Z.G.'yi ziyarete gittiği belirtildi. Bilal Gıvanç'ın daha önce eski eşinin yanındaki çocukları alıp babasının evine getirdiği, yeni eşi istemeyince geri götürdüğü öne sürüldü. Bir süre sonra yeniden çocuklarını almaya gittiğinde ise Zeynep Koyun'un, 'Bu çocuk oyuncağı mı?' deyip tepki gösterince olayın yaşandığı ifade edildi.

Zeynep Koyun'un cenazesinin bugün ilçede defnedileceği, Bilal Gıvanç'ın sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.