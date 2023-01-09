Haberler Yaşam Haberleri Zeynep, Nazlı ve Arzu rahat gezsin diye...
Giriş Tarihi: 10.1.2023

Zeynep, Nazlı ve Arzu rahat gezsin diye...

Zeynep, Nazlı ve Arzu rahat gezsin diye...
KOCAELİ Kandıra'daki Kaymaz Araman Omurcalı Mahallesi'nde yaşayan Nurcan ve Resul Yürük çiftinin hafif zihinsel ve fiziksel engeli bulunan kızları Zeynep, Nazlı ve Arzu Yürük, kendilerini ziyaret eden Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'dan evlerinin önüne parke yapılmasını istedi. Turan'ın talimatı üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana yol ile ev arasındaki toprak alana 150 metre bordür ve 250 metrekare parke döşeme çalışması gerçekleştirdi. Evlerine daha rahat ulaşma imkanı yakalayan çocukların annesi Nurcan Yürük, desteklerinden dolayı Başkan Turan'a teşekkür etti. Çocuklarının okula gidip gelirken yolun çamurlu olması nedeniyle zorluk çektiğini anlatan Yürük, "Başkanımız geldi, gördü. 'Size yardım edeceğim, çocuklar rahat gitsin, rahat gezsinler' dedi. Sonra gelip yaptılar. Allah razı olsun Başkanımızdan." dedi. Nazlı Yürük de Belediye Başkanı Turan'ı çay içmeye davet etti. AA

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Zeynep, Nazlı ve Arzu rahat gezsin diye...
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