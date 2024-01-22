Zeynep yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa'da yaşayan Selçuk ve Ümran Sargın çiftinin iki çocuğundan biri olan 9 yaşındaki Zeynep Sargın, 5 yıl önce konulan ve Türkiye'de sadece 7 kişide görülen NCL TİP2 hastalığına yenik düştü. Zeynep'e ilk olarak epilepsi tanısı konmuştu. Durumu kötüye giden minik Zeynep'e genetik testi yaptıran aile, kızlarının çok nadir görülen ve "Beyincik Erimesi" olarak da bilinen NCL TİP2 hastası olduğunu öğrendi. Türkiye'de NCL teşhisi konulan 70 kişi bulunurken, TİP2 aşamasında ise sadece 7 kişi bulunuyordu ve bunlardan biri de küçük Zeynep'ti. Henüz bir tedavisi bulunmayan ancak bazı ilaçlarla ilerlemesi yavaşlatılabilen hastalıkla mücadeleye başlayan Zeynep bir süredir Ankara'da Hacettepe Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastalığa karşı 5 yıldır mücadele eden Zeynep'in ölümü Bursa'yı da yasa boğdu.