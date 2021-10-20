Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, TSK'nın 2018 Ocak ayında başlattığı ve terör örgütü PKK'nın YPG ile YPJ yapılanmasına ağır kayıplar verdirdiği 'Zeytin Dalı' harekâtından kaçarak sürekli adres ve kılık değiştiren örgüt üyelerinin Kocaeli ve İstanbul İllerinde saklandığında dair bilgilere ulaştı. Yapılan uzun soluklu takip sonucu16 Ekim 2021 günü Kocaeli ve İstanbul'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Zeytin Dalı'ndan kaçmışlardı! Sözde komutan ve örgüt üyeleri yakalandı

ÇATIŞMALARA KATILMIŞLAR

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen ve çeşitli bölgelerde silahlı çatışmalara katılmış biri kadın 4 kişi gözaltına alınarak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Yakalanan kişilerin Jandarma da sorguları devam ederken, gazetemiz yakalanan şüpheliler ile ilgili ilginç bilgilere ulaştı.

SÖZDE KOMUTAN ÇIKTI

Düzenlenen operasyonda Kocaeli'nde yakalanan H.H isimli kadının Suriye Cinderes bölgesinde, PKK/YPJ terör örgütünün kadın biriminde sözde komutan olduğu, çeşitli eylemlerde silahlı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi. Sözde komutanın Zeytin Dalı Harekâtından canın kurtarmak için kaçarak yasa dışı yollar ile yurda girdiği belirlendi.

ÇATIŞMADA ÖLDÜ GÖZÜKÜYORDU

Jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanan M.K isimli örgüt üyesinin ise örgüt içerisinde uzun yıllar faaliyetlerde bulunduğu, hatta kayıtlarda çatışmalarda öldürülmüş olarak bilindiği, aynı şekilde TSK'nın düzenlediği harekâttan canını kurtarmak amacıyla yurda kaçak yollar ile girip saklandığı tespit edildi.

AFRİN'DEN KAÇMIŞ

Kocaeli Jandarma Komutanlığının eş zamanlı operasyonunda yakalanan Ö.Ö isimli şüphelinin ise PKK/YPG üyesi olduğu, uzun yıllardan bu yana silahlı faaliyetlerde bulunduğu Afrin'e düzenlenen operasyonda kaçıp yurda yasa dışı yollar ile girerek normal vatandaş görünümü ile hayatını sürdürdüğü belirlendi.

2014 YILINDA ÖRGÜTE KATILMIŞ

Operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanan Y.Ç'nin ise İstanbul'dan 2014 yılında kaçak yollar ile Suriye'ye geçip örgüte katıldığı, birçok silahlı çatışmada yer aldığı, son olarak TSK'nın düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtında canını kurtarmak için operasyonda bölgesinden kaçarak tekrar yurda yasa dışı yollar ile girdiği belirlendi. Örgüt üyesinin sürekli kılık değiştirdiği ve yakalanmamak amacıyla sık sık adres değişikliği yaptığı da edinilen bilgiler arasında yer adlı. Şüphelilerin jandarma da tamamlanan sorguları sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.