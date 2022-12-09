‘Zeytin fidanlarından ne istediniz’

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı İzbırak Köyü'nde yaşarken 1980'lerde ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden 52 yaşındaki Süryani Rahibe Hatune Doğan, 2017'de köyüne geri dönüş yaptı. Üç yıl önce bahçesine zeytin fidanları diken Doğan, hayır işleri nedeniyle yurtdışına gitti. Bu dönemde diktiği 15 fidan kimliği belirsiz kişilerce kökünden kırılarak zarar verildi. Doğan çektiği video ile yaşadıklarını anlattı. Doğan, "Vatanımızı çok seviyoruz. 2017'de dönüş yaptık. Zeytin fidanı diktim. Geçen hafta fidanları kırmışlar. Niye o fidanları kırdılar? Fidanlar onlara ne yaptı. Yazıklar olsun" dedi.