Zeytin tankında çıplak sepetleme yapan işçi tutuklandı

Manısa'da zeytin tankına çıplak girerek sepetleme işlemi yapan işçi M. A. tutuklandı. Sosyal medyada yayınlandıktan sonra kamuoyunda tepki toplayan görüntüler sonrası, Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi'nde polis tarafından gözaltına alınan A. jandarmaya teslim edildi. İfadesinde, suçunu itiraf eden ve "eğlence amaçlı çıplak olarak zeytin tankına girdiğini" söyleyen A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan sonra cezaevine gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile görüntülerin çekildiği işletme, Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edildi. Sorumlu işletme sahibine de idari para cezası uygulandığı öğrenildi.