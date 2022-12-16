Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan: “Bugüne kadar toplam ‘3 bin 105’ annemize ulaştık”

Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, İçişleri Bakanlığı'nın 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin Zeytinburnu Kaymakamlığı tarafından yoğun bir şekilde yürütüldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Turan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tebrikler Zeytinburnu! İçişleri Bakanlığımızın 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında yapmış olduğumuz eğitim çalışmamıza 'bin 145' Annemiz katıldı. Toplam '3105' annemize ulaştık. Madde bağımlılığı seferberliğimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ETKİNLİĞİ '1145' ZEYTİNBURNULU ANNE KATILDI"

Kaymakamlık, Zeytinburnu Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda bugün gerçekleşen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' etkinliğine 'bin145' Zeytinburnulu anne katıldığını vurguladı. Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'ın burada yaptığı konuşmadan kesitleri paylaşan Kaymakamlık, Turan'ın konuşmasında şunları belirttiği ifade etti: "Bakanlığımızın; 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesini ilçemizde azimle sürdürüyoruz. Projenin ana hedefi; Uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılmasıdır."

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINDA ERKEN FARKINDALIK"

Turan konuşmasının devamında şunları belirtti: "Projenin hedef kitlesi, anneler ve anne adayı yetişkinleri kapsamaktadır. Uyuşturucu madde kullanımında erken farkındalık, kişi üzerindeki sosyal fiziksel belirtiler ve tahribatlar, kişilerin maddeye başlamasındaki etken sebepler, maddelerin görünüm ve şekil olarak aynı zamanda aparatlarında daha kolay ayırt edilebilmesi, karşılaşılan durumlarda neler yapılması gerektiği ve başvurulması gereken yerler, UYUMA adlı aplikasyon hakkında bilgilendirme içeriği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, TUBİM Bilim Kurulu ve İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı'nın katkıları alınarak 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' eğitim modülü hazırlanmış ve İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine gönderilmiştir."

"BUGÜNE KADAR TOPLAM '3 BİN 105' ANNEMİZE ULAŞTIK"

Turan açıklamasının sonunda "Söz konusu eğitimlere ilişkin sunum, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğinde görev yapan uzman personelce gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar toplam '3 bin 105' annemize ulaştık. Madde bağımlılığı ile mücadele seferberliğimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.